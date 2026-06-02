«Скоро я буду многодетным»: Станислав Бондаренко и его жена Аурика ждут ребенка

В семье 40-летнего российского актера Станислава Бондаренко скоро будет пополнение: артист, известный по многим фильмам и сериалам, объявил о беременности своей жены Аурики, сообщает Super.

Стоит отметить, что пара уже воспитывает двоих детей. Теперь супруги готовятся к появлению третьего ребенка. Радостной новостью Бондаренко поделился в своем личном блоге, опубликовав трогательное видео, посвященное детям и семье.

В своем обращении актер признался в любви к наследникам. Он назвал их своим продолжением, радостью и счастьем.

«Скоро я буду многодетным отцом», — написал он.

Станислав добавил, что если измерять богатство любовью, то с рождением третьего ребенка он станет еще богаче. Поклонники уже завалили артиста поздравлениями и пожеланиями.

Брак с Аурикой для Бондаренко стал вторым. Первой женой стала актриса Юлия Чиплиева — его сокурсница по ГИТИСу. Свадьба состоялась в 2008 году, в ноябре того же года у пары родился сын. В 2015-м году пара развелась.

