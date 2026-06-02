Жуковский суд вынес обвинительный приговор по делу о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего

Жуковский городской суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении Антона Ермашевича. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ — умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Позицию обвинения в ходе процесса поддержал заместитель прокурора Московской области Сергей Панин.

Трагический инцидент произошел в период с 8 по 9 февраля 2026 года. Подсудимый находился на лестничной площадке в подъезде многоквартирного дома на улице Мясищева в городе Жуковский. Между ним и потерпевшим вспыхнула ссора на почве личных неприязненных отношений. В ходе конфликта Ермашевич нанес потерпевшему не менее 3 ударов руками и ногами в область головы и грудной клетки.

Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью: от черепно‐мозговой травмы потерпевший скончался. Суд назначил виновному наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.

