26 медалей завоевали подмосковные дзюдоисты на чемпионате ЦФО в Орехове-Зуеве

С 29 по 30 мая в Орехове‐Зуеве прошел чемпионат Центрального федерального округа по дзюдо среди мужчин и женщин. Представители Подмосковья показали впечатляющие результаты, завоевав в общей сложности 26 медалей, 6 из которых — золотые. Об этом сообщила пресс‐служба Министерства физической культуры и спорта Московской области.

За регион выступали спортсмены Спортивной школы олимпийского резерва по единоборствам Подмосковья.

Блестящую победу одержали: София Полущева (до 57 кг, Электросталь), Софья Беляева (до 70 кг, Химки), Дмитрий Котельников (до 60 кг, Дмитров), Иван Москаленко (до 100 кг, Щелково), Анастасия Перевозчикова (до 52 кг, Химки) и Николай Цветков (до 66 кг, Подольск).

Серебряные медали принесли в копилку сборной следующие спортсмены: Наргиля Германова (до 48 кг, Королев), Дамир Губиев (до 100 кг, Щелково), Дарья Захарова (до 52 кг, Подольск), Замират Кусаева (свыше 78 кг, Химки), Лилия Кутарова (до 63 кг, Химки), Александр Плеханов (до 60 кг, Подольск), Иван Цветков (до 66 кг, Подольск) и Мурат Хубаев (свыше 100 кг, Химки).

Бронзовыми призерами стали: Иван Юртаев (до 60 кг, Фрязино), Алексей Топтыгин (до 60 кг, Щелково), Арслан-Хан Абдурахманов (до 66 кг, Щелково), Матвей Кылосов (до 66 кг, Дмитров), Анастасия Мороз (до 52 кг, Богородский), Юлия Сурина (до 70 кг, Химки), Екатерина Величко (свыше 78 кг, Химки), Павел Коловердов (до 73 кг, Щелково), Иван Золотов (до 73 кг, Подольск), Гарик Садоян (до 81 кг, Фрязино), Илья Серов (до 90 кг, Щелково) и Кирилл Кудряшов (свыше 100 кг, Дмитров).

