Капитальный ремонт Липицкой школы в Серпухове: строительная готовность превысила 75%

В селе Липицы городского округа Серпухов Липицкая школа, расположенная на площади 178-го Авиаполка, преображается в рамках капитального ремонта. По информации Министерства строительного комплекса Московской области, строительная готовность объекта уже достигла 75%.

Работы ведутся в рамках государственной программы Подмосковья и соответствуют задачам национального проекта «Молодежь и дети». На стройплощадке трудятся 55 специалистов и задействовано 5 единиц техники.

Бригады работают одновременно на нескольких направлениях: ведут фасадные работы, прокладывают инженерные коммуникации, монтируют радиаторы системы отопления, занимаются отделкой, а также преображают территорию вокруг школы.

Здание школы занимает площадь 3230 кв. м. К 1 сентября 2026 года планируется завершить все работы.

