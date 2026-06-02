Мусор вываливается из квартиры, а сам он живет в подъезде: пенсионер три года не пускает себя домой

В Уфе пожилой мужчина настолько плотно забил свою квартиру хламом, что сам вынужден был перебраться жить в подъезд. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Telegram-канал Mash Batash.

По данным канала, россиянин облюбовал лестничную клетку многоквартирного дома на улице Кольцевой. Соседи утверждают, что он проживает там уже около трех лет. За это время многочисленные жалобы в разные инстанции не принесли результата. Сам пенсионер накопил внутри принадлежащей ему жилплощади столько мусора и старых вещей, что они буквально вываливаются из дверного проема наружу. Мужчина оказался не в силах справиться с захламлением, смирился и поселился снаружи.

Лестничная клетка для него стала одновременно спальней, складом личных вещей и даже туалетом. Для остальных жильцов дома такое соседство превратилось в настоящий кошмар. Помимо постоянного антисанитарного состояния площадки и зловонного запаха, распространяющегося по всему подъезду, есть серьезные опасения по поводу пожарной безопасности. Соседи опасаются, что в любой момент скопившийся хлам может воспламениться, а пути эвакуации уже заблокированы. В соцслужбах и ЖЭУ пока не дали комментариев о возможном решении проблемы. Ситуация требует вмешательства не только управляющей компании, но, вероятно, и судебных приставов, а также психиатров, так как подобное накопительство (синдром Плюшкина) часто связано с психическими расстройствами у пожилых людей.

