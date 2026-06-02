Научные бои и защита решений: как студенты МФТИ из Долгопрудного взяли серебро на турнире физиков в США

Международный турнир физиков, по информации организаторов, считается одним из самых сложных студенческих состязаний по этой дисциплине. Его особенность в том, что участники не просто решают задачи, а защищают свои научные решения в формате дискуссий и проводят мини-исследования. В этом году, как уточняется, в турнире приняли участие 20 команд из 18 стран.

Честь России на соревнованиях защищали подмосковные студенты МФТИ. В состав команды вошли: капитан Даниил Харитонов, а также Софья Уросова, Артем Новохатний, Василий Юрьев, Карина Величко и Максим Быстров. Тренерами сборной выступили сотрудники физтеха Алексей Черкасов, Иван Полоник и Никита Дербенев.

В МФТИ рассказали, что ребятам пришлось выступать в непростых условиях. Часть участников и тренеров, по информации института, не получила визы в США. Из-за этого студенты соревновались в сокращенном составе и без поддержки наставников на месте. Однако, несмотря на все трудности, команда дошла до финала и заняла второе место.

Участница сборной Софья Уросова поделилась, что именно качественная подготовка помогла физтеховцам быстро перестроиться на меньший состав. По ее словам, роли в команде заранее распределялись гибко, и все участники разбирались в задачах целиком. Это, как отметила студентка, позволило им не растеряться в сложной ситуации и достойно выступить на турнире.

«Кстати, за время турнира мы также тепло пообщались со многими участниками и сдружились с командами Польши, Швеции и Германии. Еще хотелось бы отметить некоторых членов жюри, которые использовали всю шкалу оценок. Эти люди уже давно принимают участие в турнире и их комментарии были наиболее ценными», — рассказала Софья Уросова.

Тренер команды Алексей Черкасов, комментируя успех своих подопечных, подчеркнул, что завоеванное серебро стало закономерным итогом многолетней подготовки. По его словам, результат — это плод нескольких лет напряженной работы, систематических тренировок и глубокого погружения в физику каждого члена сборной.

«Этот результат есть сумма множества факторов. Во-первых, с 2023 года сформировалось сильное сообщество „Эмпирика“, которое породила наша одноименная команда. Мы шли к этому результату три года. Так что можно сказать, что этот результат во многом кумулятивный», — отметил Алексей Черкасов.

Ранее сообщалось, что студенты Химок приняли участие в трехдневном туристическом слете.