Пропавшая год назад сотрудница ядерной лаборатории США найдена мертвой в лесу

В штате Нью-Мексико турист случайно обнаружил останки 54-летней Мелиссы Касиас, сотрудницы администрации Лос-Аламосской национальной лаборатории. Женщина пропала почти год назад — 26 июня 2025 года. Об этом пишет New York Post.

В день исчезновения Касиас отвезла мужа на работу и вернулась домой, объяснив, что забыла пропуск. Дома она сбросила настройки рабочего и личного телефонов до заводских. Затем отвезла обед дочери на работу, сообщив, что будет работать удаленно. Около 14:30 женщину видели идущей в одиночестве по шоссе. После этого она исчезла.

28 мая 2026 года турист нашел останки в лесу примерно в 10 км от места последнего появления Касиас. Рядом с телом лежал пистолет. Полиция не уточнила, были ли на останках повреждения и имела ли женщина разрешение на оружие. Причина смерти пока не установлена.

Касиас входила в список лиц, связанных с разработками космических и ядерных технологий, чьи таинственные исчезновения и смерти расследует ФБР по указанию Белого дома. Лаборатория в Лос-Аламосе — ключевой центр США по разработке ядерного оружия. Ведомство пока не раскрывает детали расследования. Местные СМИ связывают это дело с серией загадочных смертей сотрудников оборонных предприятий в последние годы. Официальных версий следствия не приводится.

