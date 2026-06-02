В Госдуме объяснили, почему не нужно запрещать мем «разведенка с прицепом»

Основательница «Совета блогеров» Валерия Рытвина предложила ввести штрафы за использование аббревиатуры РСП («разведенка с прицепом»), сочтя ее женоненавистнической, пишет Mash. Депутат Виталий Милонов в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня» объяснил, почему он не поддерживает запрет на законодательном уровне, даже соглашаясь, что выражение оскорбительно.

Выражение оскорбительно, но запрещать его бессмысленно

Виталий Милонов не отрицает, что словосочетание «разведенка с прицепом» звучит унизительно. Однако вводить за него штрафы он считает неправильным.

«Человек, который так выражается, сам себя идентифицирует в качестве прокаженного некого. В качестве человека, с которым не надо вообще разговаривать. Тем самым он обезопашивает нас от возможных контактов», — заявил депутат.

Он сравнил попытки запретить мем с запретом неприлично выражаться — нецензурная брань и так под запретом, но это не мешает людям сквернословить.

«Можно ли запретить людям сморкаться, зажимая ноздрю? Понятно, что человек так делает — и к нему лучше вообще не подходить. Это же хамство. Запрещать хамство? Так он сам себя уже запрещает, потому что выражений некрасивых куча. Запрещалок не хватит», — пояснил Милонов.

Жлоб сам себя маркирует

По словам парламентария, любые оскорбительные выражения в первую очередь характеризуют того, кто их использует.

«Нужно же как-то маркировать жлобов. Так они себя сами маркируют. Подходит человек, начинает так говорить — все, до свидания, ты для нас не существуешь», — резюмировал депутат.

Он добавил, что если инициатива будет внесена в Госдуму, он ее, скорее всего, не поддержит, так как оскорбительные выражения — вопрос субъективный, и их тяжело подвести под единый запрет.

