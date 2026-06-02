Пассажиры «Мострансавто» за месяц совершили более 42 млн поездок

Пассажиры АО «Мострансавто» в мае 2026 года совершили более 42 млн поездок. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Самым загруженным днем стало 15 мая. В этот день в автобусах компании было зафиксировано свыше 1,7 млн поездок. Самыми востребованными стали маршруты МАП №10 Королева. На них пришлось 5 млн поездок.

Почти в половине случаев — в 47% — поездки были оплачены социальными картами (20 млн). Свыше 14 млн поездок пассажиры оплатили банковскими картами, еще 8 млн — транспортными картами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках традиционного обращения к жителям рассказал о работе общественного транспорта в Подмосковье.