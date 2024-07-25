В Лотошино спасли молодого аиста со сломанным крылом

В Лотошино спасли молодую самку аиста, у которой было сломано крыло. Неравнодушные жители заметили раненую птицу на водонапорной башне возле деревни Чапаево.

Информацию об аисте опубликовали в социальных сетях. В результате при помощи сотрудников «Благоустройства» птицу удалось снять с башни. После этого ее отвезли в парк культуры и отдыха Лотошино для оказания помощи.

По словам сотрудника парка Алика Авдаляна, аисту около четырех месяцев от роду. Крыло сломано в двух местах, летать птица уже не сможет. Ветеринары окажут всю необходимую помощь, а после восстановления аист останется в парке.

В парке уже живут три аиста. У одного из них сломана нога, и он не сможет вернуться в дикую природу. Второй аист живет на пруду, он тоже был ранен и не может летать. Третий — молодой самец, отбившийся от родителей. Птица здорова и в скором времени покинет парк.