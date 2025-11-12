В м.о. Шатура строят дымокамеру для тренировок спасателей

В Рошале, на территории 8-й пожарно-спасательной части, началось строительство современной дымокамеры — тренировочного комплекса для газодымозащитников. Подобного объекта ранее в округе не было, поэтому занятия проводились в соседних муниципалитетах.

Дымокамера позволит пожарным тренироваться в условиях, максимально приближенных к реальным — с задымлением, ограниченной видимостью и сложными препятствиями. Здесь спасатели будут отрабатывать поиск пострадавших и действия в экстренных ситуациях.

Здание площадью 12×12 м оснастят переставными стенами и перегородками, что даст возможность создавать разные сценарии тренировок. Сейчас ведется заливка фундамента, все работы выполняют сотрудники части.

Проект реализуется в рамках акции «35 добрых дел», посвящённой 35-летию МЧС России. Ввести объект в эксплуатацию планируется в 2026 году.