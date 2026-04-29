Калининград, Сочи и Стамбул: названы главные направления майских праздников 2026 в Москве, куда можно улететь за полцены

Аналитики МегаФона и сервиса «Купибилет» зафиксировали резкий рост спроса на авиаперелеты среди москвичей перед майскими праздниками 2026 года. В начале апреля трафик на агрегаторы вырос в шесть раз по сравнению с январем-февралем, а во второй половине месяца превысил среднесуточные показатели апреля на 10%. Москва оказалась лидером по активности бронирований среди всех регионов страны. Об этом пишет REGIONS .

Самые востребованные направления внутри России — Калининград, Сочи и Минеральные Воды. При этом главный сюрприз — зарубежье: почти 43% всех купленных билетов приходится на страны Азии, что аналитики назвали настоящим бумом. Помимо традиционного лидера Стамбула, в тройку попали турецкая Анталья и вьетнамский Нячанг. Жители столицы также активно бронируют перелеты в Токио, Шанхай и Пекин.

Самая дорогая покупка за период наблюдений — билет из Москвы в Токио стоимостью ₽89 тыс. в одну сторону. При этом бюджетные путешествия внутри страны остаются доступными: перелеты в Санкт-Петербург и Казань обходятся примерно в ₽9 тыс. Высокую активность, помимо столицы, проявляют жители Санкт-Петербурга, Дагестана, Чечни, Самарской и Свердловской областей, Татарстана, Приморья, Башкортостана и Якутии.

Ранее россиянка рассказала, как отдохнуть в Узбекистане и не разориться.