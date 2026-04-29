Лук размером с голову: дачница из Подмосковья раскрыла простые способы без химии

Каждую весну огородники Подмосковья закупают севок, сажают, поливают, а потом разводят руками: репки выходят мелкие, гнилые или уходят в стрелку. Жительница Московской области Ксения Свиридова уверена, что проблема не в погоде или почве, а в забытых бабушкиных правилах. Она поделилась с REGIONS десятью секретами выращивания лука-гиганта, который хранится чуть ли не до следующего лета — и ни грамма химии.

Ксения Свиридова, садовод-любитель из Подмосковья, вспоминает свою бабушку, которая жила в деревне и никогда не покупала лук в магазине. У нее всегда были свои крупные золотистые репки, лежавшие до самой весны. Соседи заглядывались на бабушкины грядки, а секрет, как выяснилось, был не в магии, а в простых действиях, которые многие дачники пропускают из-за лени.

Первый и главный удар по стрелкам наносится задолго до посадки. Многие хранят севок в подвале или прохладном месте, а перед посадкой сразу несут на грядку. Это ошибка. Бабушка Ксении за месяц до посадки рассыпала лук в тепле у батареи, чтобы луковки хорошенько просохли и прогрелись. После такого прогрева стрелки просто не появляются.

Перед отправкой в землю бабушка устраивала севку настоящее купание в трех водах. Сначала — горячая ванна с температурой около 45 градусов, чтобы разбудить луковицы. Потом — соленая вода (горсть соли на ведро), чтобы прогнать вредителей. И напоследок — холодный раствор марганцовки для закалки. Как поясняет Ксения, это как зарядка для лука: после такого душа он просыпается бодрым и здоровым, никакая луковая муха ему не страшна.

Лук, по словам садовода, барин солнечный. В тени он расти не станет, поэтому бабушка всегда отводила ему самое лучшее открытое место. Грядку делала высокой, чтобы вода не застаивалась, а ветерок гулял свободно — это лучшая защита от гнили. При посадке луковку нельзя вдавливать в землю со всей силы, иначе повреждается донце, откуда растут корешки. Бабушка делала бороздку, проливала ее водой и аккуратно укладывала севок, лишь слегка присыпая землей. Луковица должна дышать.

Как только перо подрастает с ладонь, в ход идет обычная соль. Стакан соли на ведро воды — и этим раствором бабушка поливала грядку прямо по перу. Луковая муха терпеть не может соленого, а лук от такой процедуры становится слаще и плотнее. Никакой химии, только печная зола, которую бабушка сыпала и в бороздки при посадке, и потом подсыпала под кустики. Калий из золы делает шейку лука тонкой, а чешую прочной. Такой лук хранится до весны и не гниет. Ксения добавляет, что золу они собирают всю зиму — это лучшее удобрение для лука, и никакая другая подкормка не нужна.

Пока лук наращивает перо и думает о репке, он пьет воду как не в себя. В мае и июне бабушка не жалела для него воды. Но как только луковица начинала наливаться и округляться, полив сокращали вдвое. А за три недели до сбора урожая полив прекращали совсем — пусть лук зреет в сухой земле. Если в это время идут дожди, бабушка даже накрывала грядку пленкой, потому что лишняя вода в августе — главный враг лежкости.

Самый строгий запрет касается пера. Пока лук растет, бабушка никогда не срывала с него зеленое перо на салат. Каждое перышко работает на репку: если его сорвать, луковица станет меньше. Для зелени у бабушки была отдельная грядка с луком на перо. И наконец, выдернутый лук бабушка не несла сразу в сарай. Она раскладывала его прямо на грядке или на дощатом настиле. Солнышко прожаривало, ветерок обдувал. В хорошую погоду лук лежал так неделю — дозревал, набирался сил, и всякая зараза в нем погибала. После такой сушки луковицы шуршат.

Ксения Свиридова заключает, что шаг за шагом, ничего сложного, но важно не пропустить ни одного этапа. Именно так и получается тот самый бабушкин лук — крупный, здоровый, который лежит до весны и не портится.

Ранее сообщалось, что гигантоман Чусов удивил Подмосковье луковой стрелой небывалого размера.