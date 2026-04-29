Выставка к 150-летию Константина Горбатова начала работу в музее «Новый Иерусалим»

В Государственном историко‐художественном музее «Новый Иерусалим» (округ Истра) 29 апреля заработала уникальная выставка, посвященная 150‐летию со дня рождения Константина Ивановича Горбатова (1876–1945) — ярчайшего представителя русского импрессионизма. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Проект «(НЕ)известный. Константин Горбатов» задуман как глубокое исследование, выходящее за рамки привычной ретроспективы. Через живопись, личные письма, редкие фотографии и архивные документы кураторы воссоздают хронику судьбы русского художника‐эмигранта.

Константин Горбатов — фигура, вобравшая в себя дух переломной эпохи. Выпускник Императорской Академии художеств в Санкт‐Петербурге, ученик прославленных мастеров, участник выставок передвижников, он снискал славу «певца русской провинции». Его творческое кредо — запечатлевать «жизнь не такой, какая она есть, а такой, какой могла бы быть» — особенно ярко проявилось в работах, созданных вдали от родины. Несмотря на драматичные повороты судьбы (после революции художник навсегда покинул Россию и обосновался в Европе), его полотна сохранили удивительную светоносность и поэтичность.

Музей «Новый Иерусалим» обладает исключительным собранием работ Горбатова — 120 картин, охватывающих практически все этапы его творческого пути. Для нынешней выставки отобрали около 80 графических и живописных произведений, дополненных сценографическими инсталляциями и мультимедийными элементами. Это позволяет создать эффект погружения: зритель не просто смотрит на картины, а словно проживает ключевые моменты биографии мастера.

Возрастное ограничение: 0+.

