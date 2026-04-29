В 17 округах Подмосковья привели в порядок дорожные знаки

Ремонт дорожных знаков провели в 17 округах Подмосковья за неделю. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Работы были проведены на 31 участке региональной дорожной сети в Дмитрове, Балашихе, Жуковском, Истре, Можайске, Подольске, Сергиевом Посаде, Лосино-Петровском, Орехово-Зуево, Серпухове, Коломне, Воскресенске, Красногорске, Пушкино, Раменском, Павловском Посаде, Рузе.

К примеру, в Балашихе восстановили знак на улице Ленина, а в Истре — на Первомайской. В Воскресенске работы провели на Ивановской улице в деревне Ивановка, а в Рузе — на Можайском шоссе в деревне Шелковка.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о запуске рабочего движения по участку ЮЛА.