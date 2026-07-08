В Московской области хотят ввести почетное звание для мастеров народно-художественных промыслов

В Московской области предложили учредить звание «Почетный работник народных художественных промыслов Московской области». Соответствующая инициатива прозвучала от работников культуры в балашихинском Доме культуры «Кучино» на круглом столе, инициированном «Единой Россией».

Председатель Мособлдумы, секретарь регионального отделения «Единой России» Игорь Брынцалов подчеркнул, что регион занимает лидирующую позицию по объему производства и реализации изделий художественных промыслов. В числе самых известных находятся гжельский и дулевский фарфор, русская матрешка, жостовские подносы и павлопосадские платки.По его словам, в области работают 19 организаций, 11 из которых включены в федеральный перечень и получают господдержку.

«Кроме того, меры поддержки для предприятий НХП разработаны и на региональном уровне. Это возмещение затрат на ЖКУ и аренду, льготные займы, субсидии и многое другое. Кроме того, мы установили День народных художественных промыслов Подмосковья — 29 декабря. Наказ о почетном звании — следующий шаг. Обязательно включим его в народную программу», — подчеркнул Брынцалов.

Коллектив КОФ «Палитра» в ходе круглого стола также предложил построить новую Детскую школу искусств в микрорайоне Центр-2 в Балашихе, предложение озвучила помощник генерального директора фабрики Анастасия Зверева.

По словам главы Балашихи, секретаря местного отделения партии Сергея Юрова «вопрос обеспечения детей доступным дополнительным образованием в этом районе города, где активно ведется жилая застройка, власти проработают». В городе также проводят капитальный ремонт объектов.

В Московской области народная программа, с которой «Единая Россия» победила на выборах в Госдуму и Мособлдуму в 2021 году, выполнена на 98%. Сейчас идет сбор наказов в новый программный документ, оставить предложение можно на сайте естьрезультат.рф.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве Центрального парка в Щелкове.