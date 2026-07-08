Словацкий хоккеист признался, что в НХЛ чаще всего общается с русскими

Нападающий сборной Словакии Павол Регенда в подкасте YSS MOVEMENT признался, что в НХЛ ему комфортнее всего общаться с российскими хоккеистами.

В настоящее время 26-летний форвард является неограниченно свободным агентом, а в минувшем сезоне выступал за «Сан-Хосе Шаркс» — в одной команде с голкипером Ярославом Аскаровым, защитниками Дмитрием Орловым и Шакиром Мухамадуллиным, нападающим Игорем Чернышовым.

«В США мне ближе всего русские. Да, сейчас это, наверное, прозвучит как-то не так, и меня опять за это начнут… Но у меня есть ощущение, что в ментальном плане — то, как ты разговариваешь, о чем разговариваешь, какие у тебя привычки — мы к этим русским как-то ближе, нет? Ты все равно славянин. У нас схожий язык, похожая культура», — рассказал Регенда.

Хоккеист отметил, что если американец спросит, как у тебя дела, его на самом деле не интересует ответ. Нормально же поговорить о жизни можно только с русскими, с которыми он предпочитает проводить время в одной компании, вместе ужинать.

В минувшем сезоне Регенда провел 24 матча за «Сан-Хосе», в которых набрал 10 (9+1) очков. Нападающий выступал за национальную сборную на Олимпиаде.

Ранее НХЛ включила российского нападающего Владимира Тарасенко в список лучших неограниченно свободных агентов.