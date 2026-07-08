Первая ягода — в рот, деньги — не занимать: народные приметы на день Давида Земляничника 9 июля

В народном календаре 9 июля носит название дня Давида Земляничника. Эта дата издавна сопровождалась рядом поверий и рекомендаций, касающихся как сбора ягод, так и бытового поведения, семейных взаимоотношений, сообщило pravda-nn.ru.

Благие знаки и занятия

Основное действие, которое предписывала традиция, — поход в лесную чащу за земляникой. Считалось, что ягоды, собранные именно в этот день, наполнены особой силой, поэтому их старались засушить впрок, чтобы использовать зимой. В это же время пасечники начинали собирать первый мед: ульи осматривали, заботились о пчелиных семьях, чтобы обеспечить хороший сбор меда в дальнейшем. Добрым знаком было и занятие садово-огородными работами — любое взаимодействие с землей сулило щедрый урожай.

Предостережения и запреты

Согласно народным верованиям, 9 июля категорически не рекомендовалось ссориться, повышать голос или упрекать близких — подобное поведение могло принести раздор в семью. Небрежное отношение к землянике, в частности ее выбрасывание, также под запретом: предки сушили даже зеленые плоды, дабы не прогневать судьбу.

Существовали и более тонкие приметы. Отправляться в лес за ягодами в дурном расположении духа не стоило — считалось, что собранный урожай выйдет безвкусным и кислым. Первую обнаруженную ягоду не клали в лукошко, а съедали незамедлительно — якобы ради сохранения здоровья.

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Особое внимание уделялось гигиене: умываться обычной водой в этот день не советовали, предпочитая собирать утреннюю росу с земляничных листьев и протирать ею лицо и шею во избежание кожных проблем. Не рекомендовалось брать деньги взаймы — возврат долга мог затянуться, а отношения с заимодателем испортиться. Венчание в этот день, по приметам, грозило недолговечностью брака, хотя светский союз не воспрещался.

Под запрет попадали и чужие ювелирные изделия, в первую очередь обручальные перстни. На домашних питомцев нельзя было повышать голос, даже если они провинились, — наказание могло аукнуться семейными неурядицами. Не рекомендовалось также пускаться в путь с мрачными мыслями: верили, что негативные установки могут материализоваться и обернуться бедой в дороге.

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