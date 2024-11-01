В московском ТЦ продавцы заметили куртки Guess из новой зимней коллекции с клопами-вонючками

Куртки известного бренда Guess с лесными вонючками прибыли в московский «Афимолл» из Казахстана. Цена за одну вещь начинается от 20 тыс. руб., сообщил Mash.

Московские фэшн-критики активно обсуждают эту новинку, и не только из-за коллекции. Зимняя линия оказалась не без неприятного запаха — из упаковок с новой одеждой выползли лесные вонючки.

Хотя изысканная продукция была доставлена в Москву из Казахстана, многие подозревают, что за качеством стоит китайский производитель.

Сотрудники магазинов шутят, что клопы тянутся к деньгам: они ловят насекомых и выбрасывают их на траву рядом с бутиками. Тем не менее партия до сих пор доступна для покупки.

Ранее сообщалось, что житель Кузбасса купил сок с большим комом плесени, а другая жительница — драже подсолнечника с личинками и паутиной. При этом товар еще не был просрочен.