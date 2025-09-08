В Москве пенсионерка обнаружила на балконе змею

В Москве пенсионерка вышла на балкон, чтобы застать хвост лунного затмения и в этот момент обнаружила у себя под ногами настоящий змеиный хвост.

Нежданная гостья появилась на балконе квартиры, расположенной в одном из столичных районов. 65-летняя хозяйка, несмотря на испуг, проявила удивительное присутствие духа: она успела сделать несколько фотографий рептилии на мобильный телефон для доказательства происшествия. После этого, не теряя времени, москвичка оперативно покинула опасную зону, оставив балконную дверь открытой, и забаррикадировалась в дальней комнате, откуда немедленно вызвала специалистов экстренной службы.

По предварительным данным, незваная гостья, предположительно, полоз или уж, также была напугана внезапной встречей и предприняла попытку ретироваться. В настоящее время на место происхождения выехала оперативная группа спасателей, задача которых — поимка животного. После того как рептилия будет обезврежена, сотрудники МЧС начнут расследование с целью установить происхождение пресмыкающегося и найти его владельцев.

