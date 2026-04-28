Сон на спине может быть опасен? Как поза сна связана с риском болезней мозга
Daily Mail: поза во сне может влиять на риск развития Альцгеймера и Паркинсона
Сон на спине может снижать эффективность «очистки» мозга и потенциально повышать риск нейродегенеративных заболеваний, пишет Daily Mail со ссылкой на ряд научных исследований журнала Journal of Neuroscience.
Речь идет о глимфатической системе — механизме, который во время глубокого сна выводит из мозга токсичные белки. Нарушение ее работы связывают с болезнями Альцгеймера и Паркинсона.
Исследования показывают, что наиболее эффективно эта система работает при сне на боку. В эксперименте именно такая поза обеспечивала лучшее очищение мозга по сравнению со сном на спине.
«Когда глимфатическая система подавляется, в мозге накапливаются вредные белки. Впоследствии это отражается как на физическом, так и на ментальном состоянии человека», — отметил исследователь Ян Гаррисон.
При этом ученые подчеркивают, что ключевую роль играет не только поза, но и качество отдыха. Система активнее всего работает в фазе глубокого сна.
Несмотря на перспективность направления, часть экспертов призывает к осторожности: доказательств влияния глимфатической системы на развитие болезней пока недостаточно.
Тем не менее исследователи считают, что улучшение сна и образа жизни может помочь снизить риски.