Сон на спине может быть опасен? Как поза сна связана с риском болезней мозга

Сон на спине может снижать эффективность «очистки» мозга и потенциально повышать риск нейродегенеративных заболеваний, пишет Daily Mail со ссылкой на ряд научных исследований журнала Journal of Neuroscience.

Речь идет о глимфатической системе — механизме, который во время глубокого сна выводит из мозга токсичные белки. Нарушение ее работы связывают с болезнями Альцгеймера и Паркинсона.

Исследования показывают, что наиболее эффективно эта система работает при сне на боку. В эксперименте именно такая поза обеспечивала лучшее очищение мозга по сравнению со сном на спине.

«Когда глимфатическая система подавляется, в мозге накапливаются вредные белки. Впоследствии это отражается как на физическом, так и на ментальном состоянии человека», — отметил исследователь Ян Гаррисон.

При этом ученые подчеркивают, что ключевую роль играет не только поза, но и качество отдыха. Система активнее всего работает в фазе глубокого сна.

Несмотря на перспективность направления, часть экспертов призывает к осторожности: доказательств влияния глимфатической системы на развитие болезней пока недостаточно.

Тем не менее исследователи считают, что улучшение сна и образа жизни может помочь снизить риски.