Житель Балашихи растопил метель стальными мышцами: экстремал бросил вызов апрельской стихии

Пока жители Балашихи застегивают пуховики до подбородка и прячут носы в шарфы, находится тот, кто смотрит на апрельский апокалипсис с другой стороны. Ветер порывами до 25 метров в секунду, снег в лицо, температура около нуля — идеальные условия для тренировки одного местного экстремала, пишет REGIONS .

Телеграм-канал «Железнодорожный Life» опубликовал видео, где атлет занимается, несмотря на непогоду и холод. Кадры, снятые в микрорайоне Железнодорожный, выглядят так, будто их монтировали в видеоредакторе. Белая метель, гнущиеся деревья, прохожие в капюшонах бегут к подъездам. И в центре этого коллапса — фигура атлета на турниках. Он размеренно отжимается на кулаках, не замечая ни ветра, ни снежной крупы, бьющей по голой спине.

Ролик мгновенно разлетелся по местным пабликам. Мнения разделились. Одни восхищаются железной волей и закалкой, но другие искренне переживают: не остановится ли сердце у такого смельчака посреди подмосковного двора.

Взгляд медицины: польза или пневмония за один вечер?

Чтобы расставить точки над i, корреспонденты REGIONS обратились к врачу-терапевту Константину Недошивину. Эксперт подтвердил, что сочетание интенсивной нагрузки и холода действительно работает как допинг для иммунитета. Однако такое возможно исключительно для закаленных людей с опытом. Неподготовленный организм, вдыхающий морозный воздух под высокими нагрузками, рискует заработать воспаление легких в кратчайшие сроки.

Главный враг — не снег, а ветер

Вопреки распространенному мнению, опасность представляет даже не низкая температура, а два других фактора: скорость ветра и влажность. При штормовых порывах энергия тратится в разы быстрее. Упражнения, привычные для спортзала, на холоде обходятся организму гораздо дороже. Человек может пропустить момент истощения и вместо бодрости получить переохлаждение — особенно если вспотел под снегом.

Врач предостерегает: повторять трюк смельчака из Железнодорожного не стоит никому, кроме профессионалов с многолетним стажем моржевания. Для всех остальных вместо пользы такой эксперимент обернется больничной койкой.

Свет в конце тоннеля: тепло уже близко

Тем, кто не готов отжиматься в шортах под снегом, остается потерпеть всего несколько дней. Синоптики дают обнадеживающий прогноз: штормовой ветер и осадки покинут регион уже к началу новой недели. Воздух прогреется до плюс 17 градусов. Тогда можно будет смело выходить на турники в обычной спортивной форме, не рискуя здоровьем и не пугая соседей видом голого торса посреди снежной бури.

