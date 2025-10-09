В Москве при загадочных обстоятельствах скончался новорожденный ребенок

В одном из жилых домов на территории Новой Москвы было обнаружено тело младенца.

По предварительной информации, ребенок появился на свет совсем недавно. Подробности того, при каких обстоятельствах было найдено тело, следственными органами не раскрываются.

В настоящее время сотрудники Следственного комитета РФ проводят доследственную проверку по данному факту. Все обстоятельства трагического инцидента подлежат тщательному установлению. В официальном сообщении ведомства отмечается, что по итогам проверки будет определен дальнейший порядок процессуальных действий и принято соответствующее решение.

Ранее сообщалось о том, что россиянку лишили родительских прав за брошенного в турецком аэропорту ребенка.