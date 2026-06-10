В Москве установилась жара, которая продлится дольше, чем ожидалось
В Москве жара до +32 градусов сохранится до 13 июня
В столице и области в ближайшие дни ожидается жаркая погода с температурой до +32°C. По данным МЧС, высокая температура сохранится как минимум до 13 июня. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС России.
Жара в Москве продержится несколько дней
В Москве установилась устойчивая жаркая погода, которая сохранится в течение ближайших трех дней. По данным МЧС России, температура воздуха будет достигать +30…+32°C в период с 11 по 13 июня.
Синоптики отмечают, что подобные значения для начала лета являются заметно выше климатической нормы.
Жителям рекомендуют соблюдать меры предосторожности
В экстренных службах призвали москвичей избегать длительного пребывания на солнце в дневные часы. Также рекомендуется использовать головные уборы, носить легкую одежду светлых оттенков и поддерживать достаточный уровень потребления воды.
Такие меры позволяют снизить риск перегрева и теплового удара в условиях аномально высокой температуры.
В регионе сохраняется нестабильная погода
Ранее в Московской области был введен желтый уровень погодной опасности из-за вероятности гроз. Ограничение действует в отдельных районах в течение нескольких дней.
По прогнозам специалистов, жаркая погода будет сопровождаться кратковременными дождями и грозовой активностью.
Синоптики прогнозируют продолжение летнего сценария
По оценкам метеорологов, в течение недели температура в столичном регионе будет колебаться от +27 до +32°C днем и от +15 до +20°C ночью.
Ожидается сочетание жары и периодических осадков, что характерно для нестабильной летней погоды.