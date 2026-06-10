В Москве установилась жара, которая продлится дольше, чем ожидалось

В столице и области в ближайшие дни ожидается жаркая погода с температурой до +32°C. По данным МЧС, высокая температура сохранится как минимум до 13 июня. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС России.

Жара в Москве продержится несколько дней

В Москве установилась устойчивая жаркая погода, которая сохранится в течение ближайших трех дней. По данным МЧС России, температура воздуха будет достигать +30…+32°C в период с 11 по 13 июня.

Синоптики отмечают, что подобные значения для начала лета являются заметно выше климатической нормы.

Жителям рекомендуют соблюдать меры предосторожности

В экстренных службах призвали москвичей избегать длительного пребывания на солнце в дневные часы. Также рекомендуется использовать головные уборы, носить легкую одежду светлых оттенков и поддерживать достаточный уровень потребления воды.

Такие меры позволяют снизить риск перегрева и теплового удара в условиях аномально высокой температуры.

В регионе сохраняется нестабильная погода

Ранее в Московской области был введен желтый уровень погодной опасности из-за вероятности гроз. Ограничение действует в отдельных районах в течение нескольких дней.

По прогнозам специалистов, жаркая погода будет сопровождаться кратковременными дождями и грозовой активностью.

Синоптики прогнозируют продолжение летнего сценария

По оценкам метеорологов, в течение недели температура в столичном регионе будет колебаться от +27 до +32°C днем и от +15 до +20°C ночью.

Ожидается сочетание жары и периодических осадков, что характерно для нестабильной летней погоды.