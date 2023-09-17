В Москве задержали гревшего кота в микроволновке живодера

Ранее возмущенные столичные жители обратились с заявлением в полицию, потребовав провести проверку в отношении мужчины, который, по их мнению, жестоко издевается над питомцем.

Выяснилось, что живодер опубликовал в своем аккаунте в соцсетях ролик, где на видеокамеру он душит и избивает кота, а вдовесок греет измученное домашнее животное в микроволновой пеци.

Работающего в Москве на складе на Тарном проезде мужчину задержали и доставили в отдел полиции. Как передает телеканал РЕН, кота зовут Рыжик. Он жил рядом со складом. Там живодер периодически и издевался над хвостатым. Сейчас кот передан ветеринарам.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за жестокое обращение с животными.