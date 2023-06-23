В Москве задержали подозреваемых в поджоге на станции метро

В дежурную часть поступило сообщение от сотрудников железной дороги, в котором говорилось о возгорании трех релейных шкафов в районе станций Москва-Товарная-Павелецкая-Варшавская. Выяснилось, что шкафы загорелись не сами, неизвестные подожгли их. Поджигателей быстро нашли, их оказалось двое.

Как сообщили в МВД, сотрудники ведомства и ФСБ задержали двух молодых людей 1995 и 1997 годов рождения. Задержанные пояснили, что за поджог им обещали заплатить.

Сейчас на обоих поджигателей завели уголовное дело за повреждение транспортных средств и путей. При этом статью могут переквалифицировать на другую – «Диверсия». Им грозит до 20 лет лишения свободы.