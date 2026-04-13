В Наро-Фоминске бегущую к домам стаю собак перепутали с волками

Переполох случился в Наро-Фоминском районе Московской области, пишет REGIONS . Местные жители заметили в поле у предприятия «Пик» нескольких крупных зверей серого окраса и приняли их за волков.

Очевидец Алексей Минаев рассказал, что проезжал мимо завода и вдруг увидел, как из лесополосы выбежали «крупные серые тени». Присмотревшись, он насчитал четырех особей, которые быстро и целеустремленно двигались через поле в сторону частных домов. Мужчине стало жутковато, и он поделился тревогой с соседями. В соцсетях тут же начали обсуждать меры предосторожности: от запрета выпускать детей на улицу до звонков в охотнадзор.

Однако Комитет лесного хозяйства Московской области официально опроверг информацию. В ведомстве уточнили: на границе леса бежали собаки — три серые и одна белая с рыжими пятнами.

Зоолог Максим Андронов пояснил, что люди часто путают волков с одичавшими собаками, особенно в сумерках или на большом расстоянии. Крупные бездомные псы серого окраса внешне действительно напоминают лесных хищников. Но есть важные отличия: у волка хвост обычно опущен, морда более вытянутая, а движения осторожные. Собака же ведет себя раскованнее и чаще оглядывается на человека.

Природа угрозы оказалась иной, но проблема от этого не стала легче. Стая бродячих собак, особенно если животные агрессивны, тоже представляет опасность для людей и домашних питомцев.

В администрации Наро-Фоминского городского округа отреагировали на сигналы. На место предполагаемого появления животных выедет специальная бригада. Специалисты проведут комиссионное обследование территории, чтобы подтвердить или опровергнуть наличие стаи бесхозяйных собак. Если факт подтвердится, будет организован отлов. Эта мера направлена на обеспечение безопасности жителей.

