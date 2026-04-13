«Собаки мыслят иерархией»: ветеринар из Подмосковья рассказал, кого питомец считает вожаком, а кого — подчиненным

Практически каждый человек, у которого дома живет собака, хотя бы однажды подмечал странную закономерность: с одним домочадцем пес ведет себя шелковым, беспрекословно выполняет команды, другого — обожает и постоянно лижется, а на третьего может и зубы показать. Ветеринарный врач из Подмосковья Лариса Супникова в беседе с REGIONS объяснила : все дело во внутренней иерархии, которую четвероногие выстраивают у себя в голове, четко распределяя окружающих на вожаков и тех, кто занимает более низкие ступени.

«Собаки — удивительные наблюдатели. Они не понимают человеческих слов, но отлично считывают поведение, эмоции и даже то, как часто человек бывает дома. На основе этих данных они выстраивают собственную иерархию. Важно знать, кого питомец считает слабым, чтобы правильно распределить роли и не допустить конфликтов», — объясняет Лариса Супникова.

Самую младшую и беззащитную позицию, по словам эксперта, животные чаще всего отводят детям. Однако это вовсе не означает агрессию. Напротив, маленькие члены семьи обычно воспринимаются псами как те, кого нужно оберегать. Отсюда, поясняет Супникова, бережное отношение, покровительство и готовность защитить ребенка любой ценой.

«Для собаки ребенок — это существо маленькое, беспомощное и зависимое от взрослых. В природе такие члены стаи требуют особой защиты. Поэтому многие собаки буквально нянчатся с детьми, спят у их кроваток и всегда готовы прийти на помощь. Это не слабость в унизительном смысле, а скорее статус опекаемого», — поясняет ветеринар.

Далее в списке идут те, кто, по мнению пса, не обладает правом голоса, отметила специалист. Собаки — прекрасные наблюдатели, утверждает ветеринар. Они мгновенно считывают, кто в доме принимает решения, а кто лишь исполняет чужие указания. Если один из супругов постоянно уступает другому, подчиняется его воле, четвероногий питомец незамедлительно заносит его в категорию людей с невысоким рангом.

«Когда кто-то из домочадцев всегда спрашивает разрешения у других, не имеет своего голоса или выполняет распоряжения, собака считывает это как подчиненное положение. Такого человека питомец может не слушаться, игнорировать его команды. Воспитывать собаку тому, кого она считает слабым, очень трудно — придется доказывать свой авторитет постоянно», — предупреждает специалист.

Еще одна группа риска, как ни странно, — эмоционально нестабильные личности. Собаки, по наблюдениям специалиста, тонко чувствуют психологическое состояние человека. Паника, истерики, громкие крики, постоянная тревожность и неуверенность — все эти сигналы говорят псу: перед ним слабак, который не способен на лидерство. Такой человек в глазах животного авторитетом не обладает.

«Если человек часто срывается, паникует или боится, собака перестает его уважать. В мире животных вожак должен быть спокойным и уравновешенным. Тот, кто не контролирует свои эмоции, не может быть лидером. Поэтому так важно сохранять спокойствие рядом с питомцем», — говорит Лариса Супникова.

Кроме того, статус хозяина, предупреждает Лариса Супникова, напрямую зависит от времени его присутствия дома. Для собаки вожак — это тот, кто постоянно находится на охраняемой территории, патрулирует ее и контролирует ситуацию. Если же человек подолгу отсутствует — уезжает в командировки, пропадает на работе или просто редко бывает в квартире, — его рейтинг в глазах питомца стремительно падает. Пес перестает воспринимать его как надежного защитника.

«Собака воспринимает отсутствующего человека как ненадежного, того, на кого нельзя положиться. Даже если этот человек — кормилец и приносит деньги, для пса важнее постоянное присутствие и участие в жизни стаи. Тот, кто редко бывает дома, не может быть главным», — уточняет ветеринар.

Что же делать, чтобы выстроить правильную иерархию и занять место лидера? Ветеринар советует учитывать все перечисленные особенности. Задача каждого члена семьи, поясняет она, — транслировать спокойную уверенность и показывать собаке, что именно человек здесь главный.

«Пусть главным авторитетом будет тот, кто постоянно находится дома и ведет себя уверенно, без эмоциональных качелей. Детей нужно окружить заботой и объяснить, как правильно общаться с собакой, чтобы она воспринимала их как младших, но любимых членов семьи. А тем, кто часто отсутствует, стоит уделять больше внимания питомцу в моменты присутствия, играть и заниматься, чтобы восстановить связь», — советует Лариса Супникова.

Итоговая мысль Супниковой звучит так: «Собаки не мыслят категориями добра и зла, они мыслят категориями иерархии и безопасности. Наша задача — стать для них надежным лидером, который защитит и направит. Тогда и отношения будут гармоничными, и питомец будет счастлив». Только в этом случае, резюмирует эксперт, удастся избежать поведенческих проблем и сделать совместную жизнь комфортной для всех.

