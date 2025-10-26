В Нью-Йорке нашли капсулу из будущего с предостережением

При строительстве тоннеля в Нью-Йорке в 1955 году рабочие обнаружили металлический шар яйцевидной формы, изготовленный из редких сплавов и покрытый веществом, напоминающим синтетическое стекло. Артефакт оказался носителем послания, которое датировано 2317 годом, сообщает Science через « Новосвят ».

Внутри капсулы был найден документ с текстом, включающим символы, похожие на английские буквы, а также неизвестные знаки. Послание предупреждало, что развитие биомеханики и искусственного интеллекта может привести к уничтожению Земли. Оно также называлось ключом к спасению планеты.

Ученые отметили, что упоминание технологий, которые считались гипотетическими в середине XX века, вызвало особое внимание. Находка породила множество теорий — от путешествий во времени до попыток передачи информации будущими поколениями. Капсула остается одной из самых загадочных и обсуждаемых находок прошлого века.

