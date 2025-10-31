В ноябре вступят новые правила для налогов, сим-карт и наследства обычных граждан

С 1 ноября 2025 года Федеральная налоговая служба (ФНС) получит право взыскивать задолженности граждан по налогам без обращения в суд. Это касается имущественных налогов, НДФЛ, налога для самозанятых, пеней и штрафов, сообщает Каспий-Инфо .

Перед списанием средств ФНС обязана направить требование о платеже. Если гражданин не согласен, он может в 30-дневный срок подать возражение через электронные сервисы, портал госуслуг или МФЦ. При отсутствии возражения налоговая в течение шести месяцев может обратиться к службе судебных приставов для принудительного списания средств или ареста имущества. Старые долги до 1 ноября взыскиваются по прежнему порядку. Социальные выплаты списанию не подлежат.

До 1 ноября операторы мобильной связи должны провести верификацию абонентов, заключивших договоры до 1 апреля 2025 года. В случае невозможности подтверждения данных с 1 ноября обслуживание таких номеров будет приостановлено. Также вводится автоматическая блокировка «лишних» сим-карт: лимит составляет 20 номеров на гражданина РФ и 10 номеров на иностранца. Превышающие лимиты номера будут отключены операторами независимо от их активности.

С 24 ноября изменяется порядок наследования. Нотариусы обязаны самостоятельно выяснять долги умерших через бюро кредитных историй и информировать наследников. Наследство можно принять полностью или отказаться от него целиком, третьего варианта не предусмотрено. Новые правила призваны защитить наследников от неожиданных долгов умерших.

