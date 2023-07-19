В Новокузнецке преступник пострадал в результате поджога чужого автомобиля

Как сообщает издание «Vse42.ru» , мужчина хотел уничтожить чужую машину, но пламя перекинулось на него самого.

Стало известно, что 30-летний житель Прокопьевска залил бензином автомобиль Honda CR-V, после чего поджег его. Однако одежда и маска злоумышленника также загорелись, в результате чего он получил ожоги.

Владелец автомобиля, заметив происходящее, самостоятельно потушил пожар, предотвратив дальнейшее распространение огня. Однако иномарка не избежала серьезных повреждений – капот, двери и внутренние агрегаты автомобиля получили значительные повреждения. По предварительным оценкам, ущерб составил примерно 200 000 рублей.

Сам поджигатель утверждал, что поджег автомобиль по просьбе другого лица. Однако после проведенных проверок эта версия не нашла подтверждения. Поджигателю будет предъявлено обвинение в умышленном повреждении имущества.