Небо над Москвой и областью закрывают: Росавиация вводит тотальный запрет на полеты дронов и легкомоторных самолетов

Росавиация по представлению Министерства обороны с 20 июня вводит временные ограничения на полеты легких и сверхлегких воздушных судов, а также гражданских беспилотников в нескольких регионах Центральной России. Об этом пишет «РГ» со ссылкой на официальное сообщение ведомства.

Запрет касается всего диапазона высот от земли до 5200 метров. Исключение сделано только для воздушных судов государственной и экспериментальной авиации. При этом регулярные и чартерные пассажирские рейсы будут выполняться строго по расписанию, ограничения на работу аэропортов не вводятся.

География ограничений обширна: под запрет попадают Москва, большая часть Московской области, а также частично Владимирская, Рязанская, Тверская, Ярославская, Калужская и Тульская области. Временный режим будет действовать до особого уведомления Росавиации.

Решение принято по требованию Минобороны. В ведомстве отметили, что такие меры направлены на повышение безопасности воздушного пространства в центральной части страны. О сроках снятия ограничений будет сообщено дополнительно. Владельцам легкомоторных самолетов, вертолетов и беспилотных систем настоятельно рекомендуется воздержаться от полетов в указанных зонах. Нарушителям грозят административные и уголовные санкции. Авиационные власти подчеркивают, что мера временная и связана с текущей оперативной обстановкой. Пассажирам авиарейсов беспокоиться не о чем — все маршруты сохраняются.

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