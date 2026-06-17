Новый платеж за ЖКУ в 18 тыс. рублей? Юрист опроверг слухи о появлении новой строки в квитанциях

Жильцы многоэтажных домов из разных регионов массово сообщают, что начали получать платежки с загадочными строками «аварийный резерв», «модернизация систем», «целевой сбор на инфраструктуру». Сумма одна — около 18 тыс. рублей. И платить УК просит не растягивая на годы, а прямо сейчас, в течение пары месяцев. Что это за новая платежка, насколько она законна и что делать, если деньги уже списали? В историях разбирался 360.ru .

Откуда взялся новый платеж в 18 тыс. рублей

Оказалось, никакого федерального указа о новом обязательном взносе не существует. Юрист Дмитрий Матюшенков пояснил: в большинстве случаев речь идет либо о повышении региональных тарифов на капремонт, либо о дополнительных целевых сборах, которые инициируют сами управляющие компании, ТСЖ или даже активные собственники. Повод — старение коммуникаций, рост цен на стройматериалы и желание УК побыстрее залатать дыры в бюджете. Но проблема в том, что многие жильцы узнают о таком «решении» уже постфактум — из квитанции.

Может ли УК требовать деньги по своему желанию

Нет. Управляющая компания не вправе в одностороннем порядке придумывать новые поборы. Если в платежке появилась строка «модернизация», законным основанием для нее должно быть решение общего собрания собственников. На нем жильцы должны не просто проголосовать «за», но и утвердить смету, перечень работ, сроки и порядок оплаты. Протокол собрания обязан быть оформлен строго по правилам Жилищного кодекса.

Если собрания не было, либо оно прошло с нарушениями (не было кворума, собственников не уведомили, или результаты подделаны) — начисление незаконно. Чаще всего такие сюрпризы возникают при заочном голосовании, когда часть жильцов вообще не получает бюллетени.

Размер платежа: одинаковый для всех — уже подозрение

Юрист подчеркивает: расходы на содержание общего имущества должны распределяться пропорционально площади квартиры. Если со всех требуют ровно по 18 тыс. рублей, независимо от метража — это уже повод насторожиться. Жилец вправе потребовать у УК или ТСЖ письменный расчет с формулой.

Что делать, если вы считаете сбор незаконным?

Первый шаг — письменный запрос в УК с требованием предоставить протокол собрания, смету и документы о необходимости работ. Если ответ не получен или он формальный — жалуйтесь в Государственную жилищную инспекцию. В особо запущенных случаях — в прокуратуру или сразу в суд.

Пример из Петербурга: одна женщина через суд добилась возврата переплаты. УК взимала с нее «эксплуатационные расходы», ссылаясь на решение собрания, но позже выяснилось, что это собрание суд признал недействительным. УК выплатила ей не только 40 тысяч, но и моральную компенсацию, штраф и судебные издержки.

А если УК подаст на вас в суд за неуплату?

Теоретически — да. Отказ платить не аннулирует долг. Но в суде УК обязана доказать законность начислений: наличие кворума, соблюдение процедуры, обоснованность сметы. Если хоть одно звено хромает, суд встанет на сторону жильца.

Что если решение законно, но денег нет?

Тогда остается только договариваться. Закон не запрещает просить рассрочку. Многие УК идут навстречу, потому что им выгоднее получить деньги частями, чем судиться с десятками неплательщиков.

Главный вывод

Прежде чем платить, проверьте: было ли собрание, есть ли протокол, правильно ли посчитана ваша доля. Если нет — смело пишите запросы и жалобы. Если да — увы, платить придется, но вы имеете право контролировать каждый потраченный рубль и требовать отчеты. И помните: даже если в квитанции уже стоит сумма, это не значит, что вы обязаны платить. Сначала разберитесь — а потом уже решайте, заключает издание со ссылкой на рекомендации юриста.

Ранее более 27 тыс. участков земли обследовали в Подмосковье с начала года.