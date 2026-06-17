Солнечногорский суд вынес приговор за нарушение правил безопасности во время работ, повлекших смерть работника

Солнечногорский городской суд вынес обвинительный приговор двум жителям региона — Николаю Сысоеву и Алексею Мануйло. Их признали виновными по ч. 2 ст. 216 УК РФ: речь идет о нарушении правил безопасности при проведении работ, которое по неосторожности привело к гибели человека. Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры Московской области.

Трагический инцидент произошел 4 июня 2024 года на стройплощадке в поселке Андреевка Солнечногорского городского округа. Сысоев и Мануйло, будучи производителями работ в коммерческой организации, нарушили нормы охраны труда. Они поручили мастеру бригады подключиться к электроустановке, хотя у него не было необходимой подготовки и навыков в сфере электробезопасности. В ходе выполнения задания мужчина получил смертельный удар током и скончался прямо на месте.

Суд назначил обоим фигурантам наказание в виде 1 года лишения свободы. Отбывать его предстоит в колонии‐поселении. На данный момент приговор еще не вступил в законную силу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев принял участие в заседании коллегии прокуратуры региона.