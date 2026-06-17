Историческое решение: жители Донбасса и Новороссии впервые проголосуют на выборах в Госдуму

Центральная избирательная комиссия совместно с Министерством обороны и Федеральной службой безопасности признала возможным проведение выборов депутатов Государственной Думы на территориях Донбасса и Новороссии, где введено военное положение. Об этом заявила председатель ЦИК Элла Памфилова, пишет «Коммерсант».

Как следует из утвержденного проекта постановления комиссии, решение о проведении выборов в условиях военного положения принимает ЦИК по согласованию с Минобороны и ФСБ. Особенности организации голосования в таких регионах также устанавливает Центризбирком.

Впервые в выборах в Государственную Думу примут участие жители четырех новых субъектов РФ — Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Для них сформированы новые одномандатные округа: ДНР получит три округа, ЛНР — два, Запорожская и Херсонская области — по одному.

Памфилова подчеркнула, что избирательная кампания 2026 года кардинально отличается от предыдущих, поскольку проходит в условиях специальной военной операции. Основное голосование запланировано на 18, 19 и 20 сентября 2026 года. Для военнослужащих в зоне СВО предусмотрено досрочное голосование с 30 августа по 17 сентября.

В ЦИК также отметили, что будут активно задействованы все дополнительные формы голосования, включая голосование на дому, на придомовых территориях и в отдаленных населенных пунктах. При этом в регионах со сложной оперативной обстановкой откажутся от онлайн-голосования. Возможны также ограничения фото- и видеосъемки на избирательных участках.

Глава ЦИК анонсировала всероссийскую тренировку членов избиркомов совместно с МЧС и МВД, в ходе которой будут отрабатывать эвакуацию и противодействие провокаторам. «Мы их ждем, мы к ним готовимся», — заявила Памфилова.

Ранее в Подмосковье подали свыше 4 тыс. заявок на проставление апостиля на документах.