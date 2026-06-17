Более 120 млн руб. экстренной социальной помощи выплатили жителям Московской области
Свыше 120 млн руб. экстренной соцпомощи выплатили в Подмосковье
Фото: [Министерство социального развития Подмосковья]
В Подмосковье активно действует механизм экстренной социальной поддержки: жителям, попавшим в непростую жизненную ситуацию, уже выплачено свыше 120 млн руб. По данным Министерства социального развития Московской области, такую адресную помощь получили примерно 15 тыс. человек.
Право на получение выплат есть у граждан, у которых по объективным, не зависящим от них причинам среднедушевой доход не достигает величины регионального прожиточного минимума. При этом сумма помощи определяется индивидуально с учетом характера и тяжести возникших обстоятельств.
Так, если человек оказался в сложной ситуации из‐за потери работы, болезни или установления инвалидности, выплата может составить до 7 000 руб. на каждого члена семьи либо до 10 000 руб. — для одиноко проживающего гражданина. В особо тяжелых случаях, например, при утрате или повреждении жилья и имущества в результате пожара, аварии либо стихийного бедствия, размер поддержки существенно выше: до 30 000 руб. на члена семьи или до 50 000 руб. для одинокого гражданина.
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