Роботизированную технику начали использовать для содержания системы обводнения торфяников в Подмосковье

В Подмосковье для содержания системы обводнения торфяников в Подмосковье начали использовать роботизированную технику — специальные мульчеры. Об этом сообщает Министерство энергетики Московской области.

Роботы используются для покоса травы и кустарников на территориях гидротехнических сооружений. Это позволяет специалистам эффективнее проводить профилактические и восстановительные работы на объектах.

Мульчеры могут оперативно устранять растительность на участках со сложным рельефом и там, где использовать обычную технику трудно.

На контроле МОС АВС 76 комплексов гидротехнических сооружений для обводнения торфяников общей площадью около 73 тыс. га.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил работу МОС АВС в Орехово-Зуево.