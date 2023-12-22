В отношении иноагента Леонида Гозмана возбуждено уголовное дело за фейки об ВС РФ

Как информирует ТАСС со ссылкой на источники в следствии, российский оппозиционный политик и общественный деятель Леонид Гозман обвиняется в антироссийской и антигосударственной деятельности.

Ранее Гозман был включен Минюстом РФ в список СМИ-иноагентов.

«Следователь возбудил уголовное дело по статье о фейках против ВС России в отношении политика и общественного деятеля Леонида Гозмана (включен Минюстом РФ в список СМИ-иноагентов). Об этом нам сообщили в правоохранительных органах», - приводится в публикации агентства.

Стоит отметить, что сразу после начала СВО на украине фигурант покинул РФ и живет за границей, позволяя себе критические и провокационные высказывания в отношении российского руководства и военных. Объявлен ли Гозман уже в розыск - не сообщается.