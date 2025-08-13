В парках Каширы подготовили программу для любителей активного досуга

Еженедельно в парках Каширы проводятся разнообразные события, привлекающие внимание как местных жителей, так и гостей округа.

Запланированное расписание, разработанное специалистами парков, предлагает широкий спектр развлечений для посетителей всех возрастов, в рамках реализации губернаторской программы «Парки Подмосковья». Это отличный шанс провести время с семьей, пообщаться и раскрыть свой творческий потенциал.

«На этой неделе в наших парках жителей и гостей ждут утренняя зарядка и упражнения на дыхание в рамках проекта «Активное долголетие», познавательные мастер-классы, культурно-просветительские мероприятия, йога смеха и еще множество других активностей», - поделилась директор городского парка Олеся Кожадей.

Подробную информацию и возможность регистрации на мастер-классы можно найти в Telegram-канале парка . Актуальная афиша всех мероприятий округа доступна в Telegram-канале «Кашира. Культура. Спорт».

При незаблаговременной смене погодных условий мероприятия могут быть отменены.

Как сообщалось ранее, губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что в Подмосковье уделяется большое внимание созданию насыщенной и разнообразной афиши мероприятий и организации качественного отдыха. Он также отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый желающий сможет найти подходящие варианты для себя.