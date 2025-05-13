В Павлово-Посадском городском округе состоялся велопробег, приуроченный к 80-летию Победы

«Сегодня мы проводим велопробег, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Это спортивное мероприятие – дань памяти героям, которые сражались за мир и свободу. Пусть наша активность и единство вдохновляют всех сохранять историю и гордиться подвигами прошлого!» - сказал Сергей Васильевич.