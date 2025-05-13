В Павлово-Посадском городском округе состоялся велопробег, приуроченный к 80-летию Победы
Фото: [Администрация Павлово-Посадского г.о.]
11 мая в городе Электрогорск, входящем в состав Павлово-Посадского городского округа, прошел ежегодный велопробег, организованный в честь значимой даты – 80-летия Великой Победы над фашизмом.
Возглавил мероприятие директор спортивной школы «Вымпел» из Электрогорска, Сергей Васильевич Коврижных.
С места старта, расположенного у Физкультурно-оздоровительного комплекса «ЛИДЕР», более пятнадцати участников отправились в путь, посетив несколько памятных мест, посвященных героям Великой Отечественной войны в Электрогорске. Завершением маршрута стала главная мемориальная площадка, находящаяся возле Дома культуры города Электрогорск.
«Сегодня мы проводим велопробег, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Это спортивное мероприятие – дань памяти героям, которые сражались за мир и свободу. Пусть наша активность и единство вдохновляют всех сохранять историю и гордиться подвигами прошлого!» - сказал Сергей Васильевич.