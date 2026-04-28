В Павловском Посаде вручили призы победителям кинофестиваля «17 мгновений»

Гран‑при фестиваля получил полнометражный фильм «Двое в одной жизни, не считая собаки» режиссера Андрея Зайцева. Приз «За лучшую режиссерскую работу» имени Татьяны Лиозновой вручили Сергею Чекалову — автору сериала «Константинополь».

Награды за сценарий удостоились Василий Шевцов и Максим Беспалов: их отметили за работу над сериалом «Победа». Светлана Крючкова и Александр Адабашьян получили приз «За лучший актерский ансамбль» — также за фильм «Двое в одной жизни, не считая собаки». Тиму Лобову досталась награда «За лучшую операторскую работу» благодаря фильму «Семейное счастье».

Два приза «Первое мгновение» за режиссерский дебют получили: Иван Харатьян с фильмом «Каруза» и Рауаль Гейдаров с картиной «День рождения Сидни Люмета». Специальный приз от Российского военно‑исторического общества достался документальной ленте «Голод. План Бакке», созданной по книге Егора Яковлева.

Организаторы поблагодарили Анну Вячеславовну Тихонову за поддержку и любовь к отцу, а также выразили признательность губернатору Московской области Андрею Воробьеву, депутатам и Министерству культуры и туризма региона. Был отмечен вклад всех участников фестиваля — актеров, режиссеров, сценаристов, волонтеров и работников культуры.