В Петербурге дворник-мигрант спас ребенка, упавшего с седьмого этажа

В Петербурге дворник совершил невозможное: поймал шестилетнего ребенка, который сорвался вниз с высоты седьмого этажа. Информацию о невероятном спасении подтвердили РИА Новости в оперативных службах города.

Как стало известно, сигнал о чрезвычайном происшествии на Петрозаводской улице поступил диспетчерам днем. Прибывшая на место бригада скорой помощи обнаружила, что самое страшное не случилось благодаря молниеносной реакции простого рабочего.

«Выяснилось, что ребенка спас дворник, который поймал его и самортизировал удар от падения своим телом. Медики осмотрели ребенка и с травмами госпитализировали в больницу», - рассказал собеседник агентства.

Малыша с травмами различной степени тяжести доставили в больницу для дальнейшего обследования.

Позже выяснились новые подробности этого драматического момента. Оказалось, что в момент трагедии мать ребенка была в соседней комнате, а окна в квартире не были оборудованы специальными блокираторами, предотвращающими распахивание. По словам собеседника агентства, тревогу забила бдительная соседка: она увидела из своего окна малыша, стоящего на подоконнике в доме напротив. Женщина позвала на помощь дворника — трудового мигранта. Мужчина бросился к месту предполагаемого падения. В последний момент он сумел поймать ребенка и, крепко прижав к себе, погасил инерцию падения, после чего сразу же отнёс пострадавшего к консьержу — как раз к тому моменту, когда подъехала скорая помощь.

В настоящий момент прокуратура Санкт-Петербурга проводит тщательную проверку всех обстоятельств и причин падения ребенка из окна дома на Петрозаводской улице.

