В Подмосковье через цифровые МФЦ можно подать иск в суд, сообщили в областном Министерстве госуправления, ИТ и связи. В центрах организовали бесплатный доступ к сервису ГАС «Правосудие».

Как отметили в ведомстве, в цифровых зонах МФЦ работают консультанты, которые в случае необходимости окажут помощь в оформлении документов и подаче заявок.

В министерстве добавили, что сотрудники МФЦ не оказывают юридические консультации по содержанию документов, которые направляются в суд.

Ранее глава региона Андрей Воробьев отметил важность «умных» технологий для комфортной жизни граждан.