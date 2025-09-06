В Подмосковье открыли экстерриториальные избирательные участки для выборов губернатора Курской области

В Подмосковье были открыты экстерриториальные избирательные участки для досрочного голосования на выборах губернатора Курской области. Принять участие в голосовании могут куряне, которые сейчас находятся в Московской области.

Участки были открыты в Клинском, Пушкинском, Подольском и Егорьевском округах. Все они будут работать 5 и 6 сентября с 8:00 до 20:00, а также 7 сентября с 8:00 до 15:00.

Избирательный участок в Клинском округе организовали в доме № 10 в поселке Чайковского. В Пушкино участок открыли на базе ДК «Пушкино» на улице Некрасова, 3. В Подольске можно отдать свой голос в МФЦ на улице Кирова, 39, а в Егорьевске — во дворце культуры имени Г. Конина на Советской улице, 174.

Также для избирателей организована горячая линия. Ее номер — 8 (800) 550-97-44.