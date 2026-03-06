В Подмосковье практически все выпускники колледжей успешно трудоустраиваются

Укрепление кадрового потенциала страны — одно из важных направлений народной программы «Единой России». В Подмосковье на предприятия трудоустраиваются практически все выпускники колледжей. Об этом сообщила депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Лидия Антонова.

Антонова напомнила о реализации федерального проекта «Профессионалитет», который направлен на ускорение подготовки кадров под запросы рынка и трудоустройство выпускников.

«Сегодня Московская область входит в топ-5 регионов по участию в данном проекте — у нас к нему присоединились 38 колледжей и 2 ВУЗа. По результатам 2025 года процент трудоустройства участников проекта составляет почти 97%. Для нашей страны это высокий показатель», — сказала она.

За три года число заявлений на поступление в колледжи Подмосковья увеличилось на 65%. С 2022 года по региональной программе «Кадры для импортозамещения» производственную практику прошли более 19 тыс. студентов колледжей, свыше 7,5 тыс. из них успешно трудоустроились.

Одним из участников программы «Профессионалитет» является авиационная корпорация «Рубин». Она разрабатывает и производит комплектующие для всей авиационной техники российского производства. С 2023 года предприятие участвует в программе совместно с подмосковным колледжем «Энергия».

Выпускник колледжа Александр Хан уже успешно трудоустроен в «Рубине». Он работает мастером производственного обучения. В корпорацию он попал в конце второго курса по индивидуальному учебному плану.

Директор колледжа Константин Подоляк отметил, что суть таких программ, как «Профессионалитет», заключается в бесшовном переходе студента от обучения к рабочей практике.