В подмосковном Красногорске отметили День президентской Академии

В красногорском филиале Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации широко отмечают День Академии.

С утра в пятницу состоялось яркое красочное открытие нового спортивного ядра. Затем студенты, преподаватели и депутат местного Совета Роман Володин провели экологическую акцию по посадке вечнозеленых туй. Далее — развлекательная программа. Она продлится до позднего вечера. На празднике выступят самодеятельные артисты филиала, будет много интерактивных развлечений. В завершение состоится коллективное чаепитие.

Как отметил директор подмосковного филиала РАНХиГС Арташес Арсенян, президентская академия — это не только бренд, но и дружная команда единомышленников, в которой личные достижения приумножают общие победы.

Поздравительную телеграмму в адрес академии прислал премьер-министр Михаил Мишустин.