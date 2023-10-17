В подмосковном Подольске на внебюджетные средства строится детский сад
Фото: [пресс-служба администрации г.о Подольск]
В подольском жилом комплексе «Новая Щербинка» полным ходом идет строительство детского дошкольного учреждения на 180 мест.
Детский сад возводится по проекту разработанной концепции развития микрорайона. Для этого изысканы внебюджетные источники финансирования. В учреждении будут созданы все условия для комфортного пребывания детворы.
Как сообщает представитель подрядчика, в детском саду создадут девять групп с игровыми и учебными зонами и спальнями. Питание не будет привозным, для приготовления блюд отведено помещение для кухни с современным оборудованием. Кроме этого, предусмотрен медицинский пост и прачечная.
В настоящее время строители ведут отделочные работы, соьирают мебель, начинают красить фасад здания.