В подмосковных Люберцах ПВО уничтожила боевой украинский беспилотник, летевший к Москве
Фото: [© РИА Новости / Алексей Сухоруков]
О произошедшем в своем аккаунте в соцсетях проинформировал мэр Москвы Сергей Собянин.
По словам столичного градоначальника, дрон, предположительно украинский, летел по направлению к Москве. В настоящее время на месте падения БПЛА работают экстренные службы.
«Сегодня силами ПВО в районе Люберец уничтожен беспилотник, летевший по направлению к Москве. Предварительно пострадавших и разрушений нет. Экстренные службы работают на месте произошедшего», - написал Собянин.
Ранее глава Истры в Московской области Татьяна Витушева призвала граждан не публиковать кадры работы систем ПВО.