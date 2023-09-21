В Польше предъявили Украине счет на 253 млн $ за поставленную помощь

Инициатива обязать Киев начать уже не только просить помощь в очередной раз, но и начать платить по счетам, принадлежит депутату сейма Польши Кшиштофу Босаку.

Польский законодатель заявил, он несказанно возмущен тем, что Киев накануне пожаловаться на Варшаву в ВТО по зерновому вопросу, вместо того, чтобы благодарить соседа за систематическую поддержку в противостоянии с Россией.

Как сообщил политик в своем аккаунте в соцсетях, он подсчитал размер финансовой и военной помощи Варшавы Киеву и выставил Украине счет в размере 101 млрд польских злотых (около 253 млн долларов).

К настоящему времени ответа из Киева на инициативу Босака не поступило.

Как сообщалось ранее, президент Польши Анджей Дуда отказался встречаться со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН