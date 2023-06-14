В Польше противники запрета абортов провели акции протестов

В Варшаве и других польских городах прошли акции протестов противников запрета абортов, передает корреспондент РИА Новости.

Протесты были организованы движением Strajk Kobiet («Забастовка женщин»). Их поводом послужила смерть 33-летней беременной женщины в госпитале Нового Тарга. Врачи отказались прерывать беременность, хотя та проходила с осложнениями.

В Варшаве несколько тысяч человек вышли на акцию возле памятника Николаю Копернику. Манифестанты принесли с собой лозунги «Мое тело – мое дело», «Я не инкубатор», «Прекратите нас убивать». Подобные протесты прошли и в других польских городах.

В католической Польше аборты запрещены с 1993 года. Исключения делаются лишь в случае угрозы смерти беременной женщины или если она была изнасилована.

Закон был ужесточен в октябре 2020 года, когда сделать аборт стало практически невозможно. Тогда по стране прокатились многотысячные протесты, жестко пресекавшиеся полицией.